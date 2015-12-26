"المصرى الديمقراطى"ردا على نقد هيكل للأحزاب: عُقد العصر الناصرى تظهر الأن

أنتقد محمد سالم، عضو المكتب السياسى، للحزب المصرى الديمقراطى، تصريحات الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، والتى أكد فيها أن "الأحزاب الموجودة حاليًا، لا تعبر عن الشعب"، قائلا : الأحزاب تمثل أرادة الشعب بغض النظر عن أن كان ذلك وجهة نظر "الأستاذ" أم لا.

وقال:" على هيكل أن يخلصنا من عُقد العصر الناصرى، ومفرداته التى عفا عليها الزمن ويدرك متغيرات العصر ".

وأضاف "سالم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب عند تأسيسها تحتاج لعدد كبير من التوكيلات تجمع من المواطنين، وهو ما يعتبر "تمثيل لإرادة مجموعة من المواطنين"، فيكف لـ"هيكل" أن يقول أنها لا تمثل الشعب.

- المصريين الأحرار منتقدا تصريحات "حسنين هيكل":الأحزاب تعبر عن الشعب

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