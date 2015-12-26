فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج اليوم

وأضاف رئيس اللجنة، أن الأوراق المطلوب تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، فيما يخص الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج، هى "السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث، المهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى).
كما أكد الدكتور ماهر مصباح، أن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة مطالبين بتقديم بيان حالة يشتمل على "الإعارات، والإجازات، والمهمات العلمية بالخارج، والجزاءات" على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة، وكذلك على المرشح تقديم خطة لتطوير الجامعة، مشيراً إلى ضرورة تقديم 8 نسخ من الأوراق منها نسخة أصلية و7 نسخ مصورة.
الجدير بالذكر أن الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الحالى مستمر فى مزاولة مهامه كرئيس للجامعة إلى نهاية فترته فى 30 مارس 2016 أو حتى يتم البت من قبل اللجنة المشرفة لاختيار منصب "رئيس الجامعة".
ويبدأ الجدول الزمنى لاختيار منصب رئيس جامعة سوهاج يوم 31 ديسمبر الساعة 2 ظهراً بإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن يتم تلقى طلبات الطعون يوم 3،2 يناير، أما اجتماع اللجنة للبت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين فسيتم يوم 4 يناير، ويوم 5 يناير فسيتم مقابلة المتقدمين وإعداد التقرير النهائى.