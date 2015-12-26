فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج اليوم

أعلن الدكتور ماهر مصباح رئيس اللجنة المشرفة على اختيار رؤساء الجامعات، ‏فتح باب الترشح على منصب "رئيس جامعة سوهاج"، اليوم السبت، ولمدة 6 أيام تنتهى يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الأوراق المطلوب تقديمها للمجلس الأعلى ‏للجامعات، فيما يخص الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج، هى ‏‎"‎السيرة ‏الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث، المهارات ‏العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، المشروعات البحثية المشارك ‏فيها، التعاون الخارجى، بناء شراكات، المشاركة فى مشروعات تطوير ‏التعليم الجامعى).‏

‎‎كما أكد الدكتور ماهر مصباح، أن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة مطالبين ‏بتقديم بيان حالة يشتمل على "الإعارات، والإجازات، والمهمات العلمية ‏بالخارج، والجزاءات" على أن يكون معتمد ومختوم من الجامعة، وكذلك ‏على المرشح تقديم خطة لتطوير الجامعة، مشيراً إلى ضرورة تقديم 8 ‏نسخ من الأوراق منها نسخة أصلية و7 نسخ مصورة.‏

الجدير بالذكر أن الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الحالى مستمر فى ‏مزاولة مهامه كرئيس للجامعة إلى نهاية فترته فى 30 مارس 2016 أو ‏حتى يتم البت من قبل اللجنة المشرفة لاختيار منصب "رئيس الجامعة".

‏ويبدأ الجدول الزمنى لاختيار منصب رئيس جامعة سوهاج يوم ‏‏31 ديسمبر الساعة 2 ظهراً بإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن ‏يتم تلقى طلبات الطعون يوم 3،2 يناير، أما اجتماع اللجنة للبت فى الطعون ‏وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين فسيتم يوم 4 يناير، ويوم 5 يناير فسيتم ‏مقابلة المتقدمين وإعداد التقرير النهائى.