وكيل إسكان المنيا: انتهاء إنشاء 60 وحدة سكنية وتنفيذ 1440 أخرين لمتوسطى الدخل

قال المهندس رمضان محمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان و المرافق بالمنيا، إن مشروع الإسكان الاجتماعى انتهى من إنشاء 60 وحدة سكنية للأسر متوسطة الدخل، وجارى التسليم بشوشة مركز سما لوط، كما يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية بمراكز سما لوط ومطاى وملوى و بنى مزار ، و تم طرح 240 وحدة سكنية وجارى إصدار أمر البدء فى الإنشاء بمركز بنى مزار.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ضمن المشروع القومى للإسكان محور الأكثر احتياجا للأسر الأولى بالرعاية، تم الانتهاء من 200 وحدة سكنية وجارى التسليم بمراكز أبوقرقاص والمنيا وبنى مزار بتكلفة 10 مليون و245 ألف و960 جنيه ، وجارى تنفيذ 420 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمراكز مغاغة و المنيا و العدوة وبنى مزار بتكلفة 21 مليون و 516 ألف و 516 جنيه ، كما يجرى ضمن" محور التمليك " للأسر متوسطة الدخل تنفيذ و إنشاء 552 وحدة سكنية بمركزى أبوقرقاص وملوى .