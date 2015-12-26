سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز الخانكة من ضبط تشكيل عصابى يتكون من عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وهما "علاء .م. ا" 27 سنة عاطل ومقيم بسواده، مركز فاقوس بالشرقية، و"أحمد. ع. س" 20 سنة عاطل ومقيم بالسبع آبار مركز الإسماعيلية.

وكان قد تحرر محضر رقم 24524 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م، بقسم الخانكة بتاريخ الأول من الشهر الجارى من "رامى محمد عبد الحميد" 32 سنة سائق بشركة لصناعة التند الإيطالية ومقيم الزاوية الحمراء – القاهرة، بقيام شخصان ملثمان يستقلان سيارة ماركة شيفرولية أوبترا نبيتى اللون بالاستيلاء على السيارة قيادته رقم 759 "و ر ص" ماركة "إسوزو" بيضاء اللون ملك الشركة وبداخلها بعض توكيلات الصرف وتفويضات من الشركة ومبلغ مالى 2000 جنيه، بناحية شارع 23 يوليو – دائرة المركز، تحت تهديد الأسلحة النارية، وفرا هاربان، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وبإرتكابهما الواقعة.

وبتطوير مناقشة المتهمان، اعترفا بإرتكابهما واقعة المحضر رقم 13066 جنح مركز بلبيس، بالشرقية لسنة 2015، بتاريخ 1/12/2015م، بلاغ "أحمد محمد أحمد إبراهيم" 28 سنة سائق ومقيم بالبرشا، ملوين المنيا بشأن الاستيلاء على السيارة خاصته رقم 3412 ن أ ب ماركة "تويوتا فرنتشر".

وبعرض المتهمان على المجنى عليهما تعرفا عليهما، وأفاد المبلغ الثانى أن المتهم الأول كان يعمل سائقاً لديه وقام بمساومته على مبلغ 50 ألف جنيه نظير إعادة السيارة وتحصل على الأموال ولم يقم بإعادة السيارة.

وجارى تكثيف الجهود لتحديد باقى أفراد التشكيل وضبطهم والأسلحة المستخدمة والسيارات المبلغ بسرقتها، وتحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى العرض على النيابة العامة.