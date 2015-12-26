الباحـة: ارتفـاع ميـاه سـد الأحسبـة يطـلـق صافرات الإنذار.. وإغلاق جميع العقبات احـترازياً

تواصلت الأمطار الغزيرة هطولها على منطقة الباحة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس، بأن حصيلة البلاغات التي وردت لمركز القيادة والسيطرة والتوجيه، وغرف العمليات بعموم إدارات الدفاع المدني بالمنطقة، من يوم الاربعاء وحتى الساعة الثانية عشرة صباح أمس الجمعة، بلغت اكثر من 1701 بلاغ، باشرتها فرق الإنقاذ والإسعاف ودوريات السلامة، مشيراً إلى انه تم التعامل مع جميع الحوادث من قبل الفرق الميدانية ودوريات السلامة، التي تم تمركزها في عموم المحافظات وفي مداخل الاودية، لتنبيه الاخوة المواطنين والمقيمين ومواجهة الحوادث الطارئة كلّ في موقعه.

ارتفاع مياه سد الأحسبة يطلق صافرات الإنذار.. وإغلاق جميع العقبات احترازياً

وشملت البلاغات بلاغا عن انقلاب سيارة من نوع هايلكس بمحافظة قلوة، وبلاغا عن حادث احتجاز ستة أشخاص من جنسية عربية بوادي الحجرة وتم إخراجهم من قبل المعدات الثقيلة التابعة لادارة الدفاع المدني بالحجرة، وبلاغا آخر عن احتجاز شخصين بعقبة ذي منعا وتم اخراجهما من قبل دوريات السلامة، وإخراج ستة أشخاص آخرين محتجزين داخل مركبة بعد انقلابها نتيجة حادث مروري بوادي سيال بمحافظة الحجرة، واصاباتهم من بسيطة إلى متوسطة وتم نقلهم إلى مستشفى قلوة العام بواسطة إسعاف الهلال الأحمر، وبلاغا عن احتجاز ثلاثة أشخاص بوادي عليب وتم اخراجهم من قبل الفرق الميدانية بواسطة شيول بلدية الحجرة.

كما تم كذلك إخراج ثلاث مركبات بدون أشخاص محتجزة بمحافظة الحجرة. وبلاغا عن سقوط ناقة بغرفة صرف صحي، وبلاغا آخر عن احتجاز مركبة نوع هايلكس بسيل بوادي نيرا بالمخواة، وآخر عن احتجاز مركبة نوع كريسيدا بسيل بمدخل المخاوي بمحافظة المخواة، وبلاغا عن حدوث حريق في مركبتين بقرية بالعلا، كما ورد بلاغ عن مداهمة مياه الأمطار لمنزل بقرية الحبقة التابعة لمحافظة الليث، وبلاغ عن احتجاز مركبة داخل سيل بوادي صلاق التابع لمحافظة أضم وتم تمرير البلاغين لعمليات منطقة مكة المكرمة في حينهما.

كما تم -بحسب المتحدث الرسمي- مباشرة مجموعة من الحوادث المرورية والماسات الكهربائية واﻻنهيارات الصخرية، حيث تم إخراج شخص محتجز داخل سيل في وادي ضيان بالمخواة وتم اخراجه من قبل الفرقة، وإخراج مركبات مغرزة من وادي ضيان ووادي سبة كرش الجرين عليب، وفصل التيار الكهربائي عن بعض المواقع التي داهمتها السيول، كما تم إغلاق عقبة ذي منعا وعقبة قلوة وعقبة حزنة وعقبة الابناء احترازياً، لوجود الضباب الكثيف وشدة الرياح وأمطار متوسطة على تلك المواقع، حفاظاً على أرواح وممتلكات عابري هذه الطرق، وكذلك إغلاق عقبة الباحة لوجود انهيارات صخرية بها.

وأضاف العقيد دايس بانه نظراً لارتفاع منسوب المياه بسد وادي الأحسبة بمحافظة المخواه، فقد تم التنسيق بين المياه والدفاع المدني حيال إطلاق صافرات الانذار الموجودة على السد لتنبيه المواطنين، ودوريات السلامة تمسح المواقع التي تقع خلف السد واردف بأن المياه تجاوزت المفيض.

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء عبدالرحمن الغامدي لكل من امانة منطقة الباحة وفروعها بالمحافظات، وكذلك إدارة الطرق بالمنطقة وشركات الصيانة التابعة لها، وهيئة الهلال الأحمر السعودي والاجهزة الامنية ممثلة في الدوريات الامنية والمرور، وفرع وزارة المياه بالمنطقة، على جهودهم البارزة والملموسة، ومشاركتهم الفعالة في مباشرة البلاغات ونقل المصابين وإخراج المحتجزين وازالة الأضرار.

من جهته، اوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، أن فرق هيئة الهلال الأحمر باشرت 29 حادثاً مرورياً، وقعت في مواقع متفرقة بطرقات المنطقة، ونتج عنها إصابة 32 شخصا بإصابات متفاوتة، مشيراً إلى أن الفرق الاسعافية نقلت 15 حالة من مواقع تلك الحوادث للمستشفيات، بينما كان هناك حالات نقلت قبل وصول الفرق الإسعافية لمواقع الحوادث.