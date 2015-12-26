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القبول في برنامج «البكالوريوس» في التدريب التقني.. الشهر المقبل

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    أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء القبول لدرجة البكالوريوس للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1436/1437ه وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 15/4/1437ه وحتى يوم الاثنين 29/4/1437ه عبر البوابة الموحدة للقبول والتسجيل https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate

وأكد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني: "على أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على هواتف المتقدمين".

وأضاف أن القبول لدرجة البكالوريوس سوف يكون بعدد من التخصصات التقنية في عشر كليات تقنية وهي الكلية التقنية بالرياض وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض والكلية التقنية بالدمام والكلية التقنية بجدة وكلية الاتصالات والالكترونيات بجدة والكلية التقنية بابها والكلية التقنية ببريدة والكلية التقنية بالمدينة المنورة والكلية التقنية بالطائف والكلية التقنية بتبوك.

وأوضح الزهراني بأن هذا البرنامج يعتبر امتداداً لبرنامج الدبلوم بالكليات التقنية، ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات السعوديات، بالإضافة إلى حصول المتقدم على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص بتقدير جيد فأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الالكتروني التخصصي وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج أو التخصص المتقدم له.

وتابع: "يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية التالية وهي 400 درجة في التوفل الورقي، أو 95 درجة في التوفل سي بي تي، أو 30 درجة في التوفل آي بي تي، أو 4 درجات في الآيلتس، أو 50 درجة في اختبار ستيب، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وألا يكون مفصولاً لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية أو تدريبية من قبل".

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