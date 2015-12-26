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عضو بمجلس النواب عن الزقازيق يطالب بإعادة النظر فى إقالة محافظ الشرقية

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عضو بمجلس النواب عن الزقازيق يطالب بإعادة النظر فى إقالة محافظ الشرقية عضو بمجلس النواب عن الزقازيق يطالب بإعادة النظر فى إقالة محافظ الشرقية
طالب اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق، وزير التنمية المحلية بإعادة النظر فى قرار إقالة محافظ الشرقية.

وذكر النائب فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "نحن أهالى محافظة الشرقية، فوجئنا بقرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، فى الوقت الذى شعرنا فيه بأن هناك مواطن شريف يحارب الفساد دون هوادة أو خوف من ذوى مال أو سلطة، وشعرنا جميعاً بما قام به من محاربة الفساد فى كافة المجالات من صحة وتعليم ونظافة ومحاربة العشوائيات التى انتشرت فى جميع أنحاء المحافظة، وعلى الأخص بمدينة الزقازيق، ما أصبحت حياة المواطن الشرقاوى حياة بائسة".

وأضاف "ما ذكره وزير التنمية المحلية عن محافظ الشرقية، من أنه يحب الشو الإعلامى، هذا كلام عار تماماً من الصحة، ولا يسانده دليل، حيث أن تواجده الدائم بمواقع العمل فى كافة أنحاء المحافظة قد أوحى برغبة المحافظ فى الشو الإعلامى، وإذ نرسل هذا النداء فأننا نرجوا النظر إلى رغبة جماهير ومواطنين محافظة الشرقية فى بقاء الدكتور رضا عبد السلام محافظاً للشرقية، وذلك لاستكمال ما بدأ به من محاربة الفساد الذى استشرى فى المحافظة، ولتبقى بلدانا نظيفة خالية من الفساد والفاسدين".
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