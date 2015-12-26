ديكورات "الألترا مودرن" في مطابخ النجوم

تغزو الديكورات "الألترا مودرن" عالم التصميم اليوم، ومن الوضح أن نجوم الغرب المنفتحين على "الإصدارات" الجديدة في مجال الديكور يقبلون على اختيارها لمساحاتهم.

تتصف الديكورات "الألترا مودرن" بخطوطها البسيطة عموماً، بدون أن تعوزها الفخامة! ويطغى اللون الأبيض اللمّاع على الأعمال المنتمية إلى الخط المذكور.

"سيدتي. نت" يجول على المطابخ "الألترا مودرن" في 5 منازل لمشاهير الغرب:

1. مصمّم الأزياء Calvin Klein

يشعّ المطبخ في منزل مصمّم الأزياء الأمريكي الشهير Calvin Klein الواقع في ولاية "فلوريدا"، خصوصاً أن اللون الأبيض يسيطر على خزائنه اللمّاعة. يتمتع المطبخ بمساحة رحبة، ويضم "جزيرة" بسطح رمادي ينسجم والأدوات الكهربائية المعدة من "الستاينلس ستيل".

2. الممثّلة Sarah Jessica Parker

يمتاز المطبخ في منزل الممثّلة الأمريكيّة Sarah Jessica Parker الواقع في مدينة "نيويورك"، بالرحابة، وبخامة خشب الزان التي تطغى على الخزائن. كانت الممثلة انتقت الآلات الكهربائية للحيز المذكور من "الستاينلس ستيل"، وسطح حوض الغسل والطاولات من خامات حديثة، وفضّلت حضور الرخام أبيض اللون على لأرضية.

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3. النجمة Jennifer Lopez

في شقّة النجمة العالمية Jennifer Lopez الواقعة في "مانهاتن"، صُمّم المطبخ، من قبل شركة التصميم الإيطاليّة الشهيرة "أركلينيا"، بدون أن تغيب لمسات المالكة عنه، متمثّلة في النبات الأخضر. هناك، تبدو الخزائن مخفية، فيما يحيل زوجا الرفوف المعدان من "الستاينلس ستيل"، الرفان اللذان يحملان الأطباق والأكواب فوق "الجزيرة" إلى الطراز المعاصر البسيط.

عموماً، ان التصميم يسهّل على المالكة الحركة، في أثناء تحضير الطعام.

4. النجمة Beyonce

في منزل النجمة العالمية Beyonce الواقع في مدينة "بيفرلي هيلز"، تتجلّى لمسات تتصل بالديكور المعاصر في المطبخ ذي التصميم المشغول بإتقان بالغ. وبطلائها الأبيض اللمّاع، تتلألأ خزائن الخشب، وتتناغم مع قطع "الستاينلس ستيل".

5. المغني Justin Bieber

لم يهمل مغنّي "البوب" الكندي Justin Bieber تصميم المطبخ، في منزله الواقع في "هوليوود هيلز". هناك، تتعدّد الخزائن البيض، وتتوسط المساحة طاولة ذات سطح معدّ من الرخام، وتتدلّى من السقف كرات فضة تحمل الإضاءة.

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