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اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما فى قضية خلية الجيزة الإرهابية

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اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما فى قضية خلية الجيزة الإرهابية اليوم.. استئناف محاكمة 26 متهما فى قضية خلية الجيزة الإرهابية
تستأنف اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة"، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وسكرتارية أحمد صبحى، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الجيزة".

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 26 متهماً عددا من الاتهامات، منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون، و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية و العامة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات و ألعاب نارية ومهمات و أدوات و مقرات تنظيمية.

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