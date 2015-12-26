برج الثور.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم برج الثور:

>على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:



>برج الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لا تنتظر أن يتبرع الآخرون بمنحك حقًا هو فى الأساس لك. ولا تشعر بالغضب إذا لم يحدث هذا، فإن لم تدافع أنت عن حقوقك لا يحق لك أن تلوم الآخرين على عدم منحك إياها. تمتع ببعض الشجاعة وتخلى عن بعض من كبريائك وطالب بحقوقك كاملة.>ربما تساعدك الأيام الوردية الماضية على تحمل الأيام الصعبة المقبلة فيما يخص علاقة حبك، خاصة أنها ساعدتك على أن تدرك إلى أى درجة يحبك شريكك وإلى أى درجة هو مخلص لك. تعامل معه بالكثير من الصبر والحنان وساعده على تخطى المحنة المقبلة وإلا سينتهى كل شىء.>ستتأثر صحتك بحالتك المزاجية والنفسية فاحرص على أن يكون ذلك فى أضيق نطاق ممكن وألا يمتد التأثير ليفسد صحتك لأيام طويلة. حاول أن تخرج من الأجواء الباعثة على التوتر والقلق كلما أمكنك ذلك وادعم نفسك بالأكل الصحى والمشروبات التى تهدئ الأعصاب.>أحلامك التى أتعبتك خلال الفترة الماضية وراوغتك كثيرا على وشك التحقق فابذل جهدا اضافيا ولا تتخاذل فى آخر لحظة فهناك الكثير من الأشياء الجيدة بانتظارك ولكن فى الوقت المناسب.