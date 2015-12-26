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"مرور الجيزة" تخصص صفحة على فيسبوك وتستجيب لـ 22 شكوى من الموطنين

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"مرور الجيزة" تخصص صفحة على فيسبوك وتستجيب لـ 22 شكوى من الموطنين "مرور الجيزة" تخصص صفحة على فيسبوك وتستجيب لـ 22 شكوى من الموطنين
أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل خصصت صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، للرد على شكوى المواطنين من وحدات التراخيص، أو من أى نوع آخر لمعاملات رجال المرور لهم بالميدان وإيجاد حلول فورية لها.

وأضاف المصدر لـ اليوم السابع، أن الإدارة فحصت 22 شكوى من المواطنين، و تمت الاستجابة بالرد الفورى على كافة الشكاوى، بهدف تحقيق التعاون المجمتعى بين رجال الشرطة والمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم فى استخراج أى أوراق خاصة بالتراخيص.

وأوضح المصدر أن الإدارة عقدت العديد من الاجتماعات للضباط و الأفراد، على كافة المستويات و ذلك للتوعية بشأن المستجدات السياسية و الأمنية، و توضيح أساليب التعامل معها، كما حث مدير المرور كافة الضباط و الأفراد على بذل المزيد من الجهد مع حسن معاملة المواطنين.

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مصر 365