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"المصريين الأحرار": رفض اعتماد "ختامى" الموازنة يسمح للبرلمان بمناقشتها

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"المصريين الأحرار": رفض اعتماد "ختامى" الموازنة يسمح للبرلمان بمناقشتها "المصريين الأحرار": رفض اعتماد "ختامى" الموازنة يسمح للبرلمان بمناقشتها
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وسكرتير عام مساعد الحزب، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى الماضى ، خطوة جيدة كى يترك مساحة للبرلمان لمناقشتها.

وأضاف أبو العلا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار الرئيس يتوافق مع الدستور ، حيث ينبغى لأعضاء مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال شهر مارس المقبل ، قبل 3 شهور من بدء السنة المالية الجديدة ، كى يتمكن من وضع موازنة عامة جيدة.


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