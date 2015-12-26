أخبار سوريا اليوم.. داعش يطلق سراح 25 مسيحيا آشوريا

ركزت أخبار سوريا اليوم على ما ذكرته جماعة آشورية بإطلاق داعش لسراح 25 مسيحيا آشوريا، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم إعلان روسيا تنفيذ 5 آلاف و240 طلعة جوية منذ بدء عملياتها فى سوريا.>وقالت جماعة آشورية إن تنظيم داعش أطلق سراح 25 مسيحيا آشوريا كانوا محتجزين فى سوريا منذ 10 أشهر.

وأبرزت أخبار سوريا اليوم أن الأسرى جزء من نحو 230 مسيحيا آشوريا احتجزتهم الجماعة المتطرفة عقب اجتياحها تجمعات الآشوريين السكنية على الضفة الجنوبية لنهر الخابور فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان ومقرها ستوكهولم إن المجموعة المطلق سراحها وصلت إلى بلدة تل تمر المسيحية اليوم الجمعة، مضيفة أن من بينهم 16 طفلا وأمهاتهم.

فيما تناولت أخبار سوريا اليوم ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات الجوية نفذت 5 آلاف و240 طلعة جوية منذ بدء عملياتها فى سوريا فى 30 سبتمبر الماضى.

ونقلت مصادر إعلامية عن المسئول بهيئة الأركان الروسية سيرجى رودسكوى قوله إن الطائرات الروسية نفذت 189 طلعة جوية، ليصل مجمل عدد الطلعات إلى 5240 طلعة منذ بدء العمليات، مضيفا أن القاذفات الروسية الاستراتيجية طويلة المدى نفذت 145 طلعة.