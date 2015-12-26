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الدباشى:أربع دول بالقيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش بليبيا

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الدباشى:أربع دول بالقيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش بليبيا الدباشى:أربع دول بالقيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش بليبيا
كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشى، النقاب عن نية أربع دول كبرى إطلاق عملية عسكرية جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم الدولة "داعش" الإرهابى فى ليبيا.

وقال الدباشي، فى تصريح صحفى نشر مساء اليوم، "إن الدول إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على توجيه ضربات جوية لمواقع التنظيم على الأراضى الليبية حال توفر الظروف السياسية فى البلاد".

وعن الدور الليبي، قال الدباشى عن القوات الليبية سيقتصر دورها على العمليات البرية على مواقع التنظيم بينما ستدعمنا الدول الأربع جويا.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارا بدعم وتأييد حكومة وفاق ليبية يرأسها فايز السرّاج انبثقت عن الاتفاق السياسى الموقع قبل أسبوعين فى الصخيرات المغربية.
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