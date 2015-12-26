12 محافظاً ونواب 5 وزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس صباح السبت

يؤدى 12 محافظاً جديداً ونواب 5 وزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح غداَ السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، أن نواب الوزراء هم، عصام خميس الحنش نائباً لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائباً لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائباً لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.