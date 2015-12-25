مستندات | النيابة العامة تبرئ صاحب محل حلويات شهير بمنيا القمح من حيازة منتجات فاسدة

قالت النيابة العامة، بمنيالقمح أن حلواني الصفا المملوك، لصبحي فرج حسانين لم يضبط لديه أى سلع فاسدة.

وأوضحت النيابة أن القصة بدأت عندما قام أحمد مفتشي التموين بحملة على المصنع وطالب مديره بعدد من الفواتير الخاصة ببعض السلع الموجودة بالمصنع.

وأضافت النيابة، أنه بمجرد تقديمها للنيابة العامة تحت إشراف المستشار إسلام حشيش طالبت بمطابقة الفواتير على محرر المحضر وثبتت صحتها، قامت النيابة بالإفراج عن السلع المتحفظ عليها بعد التأكد من سلامتها وتسليمها لمالكها.

وكانت حملة أمنية، بالتعاون مع قطاع التموين، بمنيا القمح في الشرقية، تمكنت من ضبط أكثر من طن ونصف من حلوى المولد الفاسدة، في أحد المصانع بمنيا القمح، الثلاثاء الماضي.

وقام المقدم شريف الشاعر، مسئول قطاع التموين بجنوب الشرقية من ضبط مصنع يملكه “ص ح ف”، بداخله أكثر من طن و750 ألف كم من حلوى المولد الفاسدة.

تم ضبط صاحب المصنع وتحرر المحضر رقم64281، وتمت إحالته النيابة للتحقيق.