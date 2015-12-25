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متطرفون فرنسيون يحرقون مصاحف ويدمرون قاعة للصلاة بكورسيكا

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متطرفون فرنسيون يحرقون مصاحف ويدمرون قاعة للصلاة بكورسيكا متطرفون فرنسيون يحرقون مصاحف ويدمرون قاعة للصلاة بكورسيكا

 

أفادت مصادر بالشرطة الفرنسية بأن متظاهرين قاموا، اليوم الجمعة، باقتحام قاعة صلاة للجالية المسلمة ببلدة أجاكسيو عاصمة جزيرة كورسيكا التابعة لفرنسا وحاولوا إحراق عددًا من المصاحف وذلك بالقرب من حي شهد الليلة الماضية اشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من رجال الإطفاء و شرطي.

وأوضح المصدر أن نحو 600 متظاهر احتشدوا، اليوم الجمعة، أمام مديرية أمن المدينة للإعراب عن تضامنهم مع أفراد الأمن المصابين وذلك قبل أن يتوجه نحو 300 منهم إلى حي “لي چاردان دو لومبرير” الذي شهد اشتباكات في ليل الخميس إلى الجمعة، واقتحم عدد منهم قاعة صلاة للمسلمين وقاموا بتدميرها وبمحاولة إحراق كل الكتب التي بداخلها ومن بينها مصاحف.. كما رددوا هتافات معادية للعرب و المسلمين.

ومن جانبه، وصف عمدة كورسيكا كريستوف ميرمون -الذي توجه الى موقع الحادث- هذه التهديدات “بغير المقبولة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم حشد كل الإمكانات للعثور على المعتدين على أفراد الأمن.

أ ش أ

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