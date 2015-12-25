مستشار وزير الأوقاف: رحيل محافظ الشرقية انتصار لدولة الفساد

أكد الشيخ صبري عبادة، مستشار وزارة الأوقاف أن رحيل المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام بهذه الطريقة يدل على انتصار دولة الفساد ولا يتناسب مع الجهد الذي بذله منذ توليه مسؤولية المحافظة.

وأضاف عبادة، في تصريح صحفي خاص اليوم الجمعة، أن المحافظ بذل كل جهوده لمحاربة الفساد وكان متواجدًا بالشارع بصفة مستمرة وهاتفه متاح للجميع، مشيرًا إلى أن رحيله هكذا يدل على انتصار دولة الفساد على دولة الشفافية والكفاءة.

وأوضح مستشار وزارة الأوقاف أنه منذ وصول الدكتور رضا عبدالسلام للمحافظة وهناك بعض العناصر حاولوا محاربته وعزموا على إقالته من الساعة الأولى لوصوله، منوهًا إلى أن رحيله بتلك الطريقة يؤكد انتصار تلك العناصر.

وكان الدكتور رضا عبدالسلام تلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير التنمية المحلية طالبه فيه بالبقاء بمنزله لحين صدور حركة المحافظين.