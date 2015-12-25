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مواطن يهدد بتفجير نفسه فى مستشفى معهد ناصر بعد طرد زوج شقيقته المصاب بجلطة

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مواطن يهدد بتفجير نفسه فى مستشفى معهد ناصر بعد طرد زوج شقيقته المصاب بجلطة مواطن يهدد بتفجير نفسه فى مستشفى معهد ناصر بعد طرد زوج شقيقته المصاب بجلطة
استغاث المواطن طارق فهمى، من إدارة مستشفى معهد ناصر، لرفضها قبول زوج شقيقته المصاب بجلطة دماغية منذ ظهر اليوم الجمعة، بدعوى عدم وجود مكان خالٍ بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وقال فهمى فى تصريحات خاصة إن الأطباء طردوا زوج شقيقته من المستشفى وأنه بين الحياة والموت بعد الذهاب إلى جميع المستشفيات المجاورة التى رفضت استقباله بدعوى عدم وجود مكان خال لديها.

وأضاف فهمى أنه ناشد الأطباء إبقاء زوج شقيقته لحين لوجود مستشفى آخر لكنهم رفضوا وأخرجوه، وأنا حاليا معه أمام بوابة المستشفى، مهددا: "أنا ممكن أفجر نفسى فى المستشفى لو زوج شقيقتى حصل له حاجة".

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مصر 365