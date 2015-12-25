انتهت - الداخلية (4) إنبي (4) أروع مباريات الدوري المصري

على ملعب أكاديمية الشرطة في العباسية لحساب الجولة العاشرة.

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بداية المباراة.

محمد جمال "تريكة" المعار من الزمالك يتقدم للداخلية في الدقيقة الأولى.

د. 35 إنبي يعدل النتيجة بهدف صلاح عاشور

د. 37 إنبي لم يهنأ بالتعادل.. الداخلية يتقدم سريعا مجددا عن طريق عمرو مرعي

نهاية الشوط الأول

د. 61 محمود قاعود يتعادل لإنبي من جديد

د. 67 إنبي يتقدم للمرة الأولى عن طريق وائل فراج

د. 84 محمد ماجد أونش يعادل النتيجة للداخلية من خلفية مزدوجة

د. 87 رجب بكار يخطف هدف التقدم.

د. 90 رامي صبري يتعادل لإنبي.