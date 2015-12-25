بالفيديو.. ميدو: استحالة أعود "مدرب عام" فى الزمالك

أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلى، عن دهشته من الشائعات التى ترددت مؤخراً حول إمكانية انضمامه كمدرب عام فى جهاز البرازيلى باكيتا المدير الفنى للزمالك، مؤكداً أن هذا الأمر مستحيل.>وقال ميدو، ضاحكاً، خلال تصريحات لبرنامج "الكرة فى دريم" مع خالد الغندور: "كل الكلام ده خيال.. إزاى أكون أصغر مدير فنى يحصل على بطولة فى تاريخ مصر .. وواحد من 5 مدربين فقط حصلوا على بطولة مع نادى الزمالك، وأرجع أشتغل مدرب عام.. اللى قال الكلام ده أعتقد أنه بيحلم، وده شىء مستحيل، بعد ما كنت ماسك فريق من أكبر أندية مصر "الإسماعيلى" ونجحت فى استعادة هيبته.. وتابع: اللى طرح فكرة العودة كمدرب عام يهدف إلى تخبيط فى شخصى".

وأكد ميدو، أنه لم يهرب من قيادة الدراويش كما روج البعض، لافتاً إلى أنه تولى قيادة الزمالك فى ظروف أصعب من الظروف التى يمر بها الإسماعليى حالياً، ونجح فى الحالتين فى بناء فريق قوى يستطيع حصد البطولات.

وتابع "العالمى" حديثه مؤكداً أنه لم يتلق عروضاً لتولى قيادة إحدى الفرق بالدورى الممتاز حتى الآن، موضحاً أنه ينتظر تلقى عروض والمقارنة بينها وبين العودة للعمل التحليلى.