داعش يطلق سراح 25 مسيحيا أشوريا فى سوريا

قال جماعة أشورية إن تنظيم داعش أطلق سراح 25 مسيحيا أشوريا كانوا محتجزين فى سوريا منذ 10 أشهر.

وكان هؤلاء الأسرى جزءا من نحو 230 مسيحيا أشوريا احتجزتهم الجماعة المتطرفة عقب اجتياحها تجمعات الأشوريين السكنية على الضفة الجنوبية لنهر الخابور فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الأشورية لحقوق الإنسان ومقرها ستوكهولم إن المجموعة المطلق سراحها وصلت إلى بلدة تل تمر المسيحية اليوم الجمعة، مضيفة أن من بينهم 16 طفلا وأمهاتهم.

كما ذكرت أن إجمالى حصيلة الأشوريين المطلق سراحهم حتى الآن تبلغ بذلك 148.

وقال أسامة إدوارد، مدير الشبكة، إن إطلاق سراحهم جاء من خلال وسطاء تفاوضوا بين الكنيسة وداعش.