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وصول تعزيزات عسكرية إماراتية لمحافظة عدن اليمنية

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وصول تعزيزات عسكرية إماراتية لمحافظة عدن اليمنية وصول تعزيزات عسكرية إماراتية لمحافظة عدن اليمنية
وصلت إلى محافظة عدن جنوب اليمن اليوم الجمعة تعزيزات لقوات الأمن من دولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة فى حفظ الأمن بالمحافظة.

ونقلت صحيفة عدن الغد الإلكترونية عن مصادر أمنية: إن أكثر من 100 طقم عسكرى مزود بكافة التجهيزات و 23 عربة مدرعة وصلت إلى عدن بهدف تعزيز قدرات قوات الأمن فى المدينة.

يذكر أن القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربى تقوم بحماية الأمن فى عدن إلى جانب قوات الأمن والمقاومة الشعبية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت لقوات الأمن معدات وعربات حديثة، كما قامت بتأهيل المراكز الأمنية.
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