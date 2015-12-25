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المخابرات الروسية ترصد 12 ألف ناقلة نفط على الحدود التركية العراقية

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المخابرات الروسية ترصد 12 ألف ناقلة نفط على الحدود التركية العراقية المخابرات الروسية ترصد 12 ألف ناقلة نفط على الحدود التركية العراقية
أكد مدير الإدارة العامة للعمليات فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرجى رودسكوى، اليوم الجمعة، أن المخابرات رصدت ما يقرب من 12 ألف ناقلة نفط وشاحنة على المعبر الحدودى التركى العراقى قرب زاهو.

وقال رودسكوى :"من الضرورى الإشارة إلى أنه من خلال هذا المعبر يهرب النفط الخام المستخرج فى العراق وفى سوريا، وحتى لحظة التصوير على كلا الجانبين من الحدود التركية العراقية بالقرب من زاهو، كان يوجد 11775 ناقلة وقود وشاحنات كبيرة، منها 4530 على أراضى تركيا، و7245 على الأراضى العراقية، كما عرض رودسكوى صورا مكبرة للمنطقة توضح بالتفصيل مواقع الشاحنات.

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