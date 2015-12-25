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وكيل اللاعبين المخضرم نادر شوقي لـ في الجول: أصعب صفقة؟ هذا هو سر نجاح عمرو زكي

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وكيل اللاعبين المخضرم نادر شوقي لـ في الجول: أصعب صفقة؟ هذا هو سر نجاح عمرو زكي وكيل اللاعبين المخضرم نادر شوقي لـ في الجول: أصعب صفقة؟ هذا هو سر نجاح عمرو زكي

تستخدم صحيفة ماركا تعبير "Super Agent" وGuru وهي تصف كبار وكلاء اللاعبين في العالم. هذا الوصف قد ينطبق في على عدد محدود في مهنة ليس سهلا أن تضع بصمتك فيها. منهم بالتأكيد نادر شوقي.

نادر شوقي كان من بين أشهر وكلاء اللاعبين في مصر فيما يخص تشجيع المواهب المبهرة والواعدة بالخروج إلى أوروبا.

معه لمع عمرو زكي ومن قبله حسام غالي. وله يوجه FilGoal.com سؤالا عن أصعب صفقة أبرمها في حياته؟

وجاءت إجابة نادر شوقي وهو يدير حدثا خاصا يجمع كل الأكاديميات الخاصة في القاهرة ضمن تحد واحد مع شركة Team وهو الحدث الذي كان FilGoal.com أحد الحاضرين والداعمين له إعلاميا.

ماذا عن أصعب صفقة؟ يجيب نادر شوقي "طبعا حين خرج عمرو زكي من الزمالك إلى ويجان أثليتك الإنجليزي".

وأوضح "الزمالك كان صعبا للغاية في تلك الصفقة خلال المفاوضات. أخذنا وقتا طويلا للغاية لكننا في النهاية أقنعنا الجميع أنها صفقة ستدرس بعد ذلك".

عاصفة

عمرو زكي أخذ الدوري الإنجليزي كالعاصفة. سجل 9 أهداف في 12 ودك شباك ليفربول بأهداف رائعة الجمال.

وعن سر نجاح زكي، أفصح نادر شوقي "السبب الرئيسي أني تحدثت مع ويجان. تركتهم يشاهدون عمرو لسنة كاملة".

وأكمل "لهذا حين جاء العرض كان ويجان يعلم من هو عمرو زكي وكل نقاط قوته. وكنا نحن نعلم أنهم مقتنعون تماما بأن قدراته ستجعله أساسيا معهم".

وأردف "هكذا كانت الصفقة ناجحة وبالفعل اللاعب تألق سريعا".

وشدد "هذه صفقة تدرس. مليون دولار في سنة إعارة. مبدأ الإعارة للاعبي مصر إلى الخارج ربما بدأ مع تلك الصفقة ينتشر وبدأت الأندية المصرية تعرف أن في يدها كنوزا".

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