الأمن ينفى ضبط مليون جنيه بحوزة متسول بمحطة قطار الأقصر

نفي مصدر أمني بشرطة السكة الحديد ما نشر في عدد من وسائل الإعلام عن ضبط مليون و240 ألف و75 جنيها بحوزة متسول بمحطة قطارات الأقصر .

وأوضح المصدر المبلغ المضبوط بحوزة المتسول الذي القت مباحث السكة الحديد بمحافظة الأقصر القبض عليه هو 124 جنيها و75 قرشا فقط.

وأضاف المصدر المتهم يدعي ” شريف.م.أ. م” من مواليد عام 1975 ومقيم بدائرة قسم كرموز بمحافظة الأسكندرية وتم ضبطه علي رصيف رقم 1 أثناء قيامه بالتسول واستجداء جمهور الركاب.

أضاف المصدر أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة والمبلغ المالى حصيلة تسوله من جمهور الركاب، بالكشف عن المتهم، تبين أنه مطلوب في القضية رقم 10963 لسنة 2010 جنح قسم أسيوط رقم الحصر 5404 لسنة 2011 التهمة السرقة، وقضيتين تسول.

حرر المحضر رقم4/91 أحوال قسم الأقصر وجاري إرساله بالمتهم والحرز لقسم شرطة الأقصر وقيد برقم 8185 إداري قسم الأقصر وعرضه على النيابة.