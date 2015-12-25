«الإسكان» تبدأ حصر شوارع «شمال الجيزة» لتطويرها



> بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الجيزة، أعمال حصر الشوارع في منطقة شمال الجيزة، ضمن خطة تطوير محاور الحركة، ومخطط التطوير الشامل بالمنطقة، وذلك استكمالا لما تم تنفيذه من محاور التطوير خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عملية حصر الشوارع، تأتي في إطار تطوير محاور الحركة بالمنطقة، بجانب تنفيذ ١٨مركزا للخدمات، بها ٣٨ مدرسة، ومراكز شباب ومستشفى، ومبان خدمية أخرى، موضحا أن ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن مخطط التطوير، هو المنطقة السكنية، وربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ونفق، وحديقة الجيزة، و٣ مدارس، ومركز للشباب، وجار تنفيذ اثنين آخرين في منطقتى خدمات ٩، و13.

وأوضح اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن إجمالى ما تم إنفاقه حتى الآن على تطوير المنطقة، نحو مليار و٢٧٠ مليون جنيه، منها نحو ٥٥٠ مليون جنيه للمنطقة السكنية، و١٠٠ مليون جنيه للحديقة، و٥٠٠ مليون للكوبري والنفق، و١٢٠مليون جنيه لنزع الملكيات حتى الآن”.

من جانبه أشار المهندس محمد جمعة، نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، ورئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروع، إلى أن حصر الشوارع، يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وسيتم رصد مبالغ مالية لنزع الملكيات في هذه الشوارع، وسيتم تعويض المستأجرين والملاك على حد سواء، الذين سيتم نزع ملكياتهم فى أعمال التطوير، وفتح الشوارع، في المنطقة السكنية، التى تم تنفيذها، وجار توصيل الكهرباء إليها، بعد توصيل المياه والصرف الصحي.

وأوضح نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن محاور الحركة تتطلب نحو ٥٠٠ مليون جنيه للتطوير، مشيرا إلى أن هناك شوارع سيتضاعف عرضها وتصل إلى ٤٠ مترا، مثل شارع المطار الرئيسي.

وكشف جمعة، عن أن وزارة الصحة، انتهت من تطوير مبنيين بالمنطقة قام جهاز التعمير بتسليمهما منذ فترة، ليكونا امتدادا لمعهد القلب القومي بمنطقة الكيت كات بإمبابة، ويحتوى الفرع الجديد على غرف عمليات وعناية مركزة، فضلا عن تسلم وزارة التعليم العالى لمعهد الطيران، وإعلانه معهد هندسة تابعا للوزارة.

ولفت جمعة إلى أنه سيتم أيضا تنفيذ حديقتين، منها حديقة داخل أرض الحداد امتداد شارع الوحدة، بمساحة ١٠ أفدنة، وحديقة الوراق على مساحة ٤١ فدانا، ضمن مركز خدمات.

أ ش أ