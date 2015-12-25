ستيرلينج: أجويرو الأفضل في العالم وسيلفا يريحني

(إفي): أثنى رحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على موهبة زميله الأرجنتيني سرخيو أجويرو، حيث اعتبره واحدا من أفضل لاعبي العالم، مشيدا أيضا بالإسباني ديفيد سيلفا.

وقال سترلينج لموقع السيتي، النادي الذي انضم إليه الصيف الماضي "سرجيو لاعب من خامة عالمية. إنها نوعية اللاعب الذي تتابعه وتعجب به من قبل الانضمام إلى ناديه. إحساس رائع اللعب إلى جانب شخص كهذا والتعلم منه كل يوم".

وأبرز الجناح الدولي الإنجليزي، الذي رحل عن ليفربول للانضمام إلى فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني بنهاية الموسم الماضي، دور لاعبين آخرين في الفريق.

وأضاف "ليس سرخيو وحده. هناك أيضا ديفيد (سيلفا). وكذلك كيفن (دي بروين) ويايا (توريه). هناك عدد كبير من اللاعبين في الفريق يمكن التعلم من رؤيتهم من خارج الملعب، وقادرون على تحسين طريقة لعبي. شرف أن أتدرب معهم كل يوم وأن أتعلم منهم".

وتابع "تنظر حولك في غرف اللاعبين وترى أشخاصا حققوا إنجازات رائعة. ديفيد على سبيل المثال فاز بكأس العالم وسرخيو أجويرو الذي لعب نهائي المونديال ويايا الذي اختير كأفضل لاعب أفريقي عدة مرات".

وأضاف "إنهم لاعبون يقودون الفريق ويحسمون مباريات"، وأردف اللاعب عشية استقبال سندرلاند السبت في البريميير ليج "هناك قادة في كل المراكز".