بالصور...لجنة زكاة مسجد بالطالبية تتهم طبيب وشقيقه بافتحام مستشفى خيرى

تقدم شكري السيد أحمد عضو لجنة زكاة مسجد أبو طالب والمسئول الإدارى عن المستشفى الخيرى التابع له بمنطقة الطالبية فى الجيزة ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه الطبيب "محمود.س"وابنه وشقيقة بمحاولة الاستيلاء على مبنى المستشفى .

وقال الشاكى فى البلاغ رقم 20800 عرائض النائب العام لسنة 2015 أن الطبيب حاول فى وقت سابق تحطيم الأبواب الخارجية للمبنى وكسر زجاج غرف العمليات فألقى أهالى المنطقة القبض عليه وسلموه لللشرطة وفور مغادرته القسم عاد ومعه ابنه وشقيقه لمحاولة السطو على المستشفى التى تتبع الجمعية الخيرية لمسجد أبو طالب.



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