أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الأقباط

Google+ Print
"الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الأقباط "الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الأقباط
رفعت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قوات حماية المواطنين التابعة للقوات المسلحة، درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ على مستوى جميع الأقسام والمراكز والمؤسسات الحكومية، لتأمين احتفالات الأقباط وتأمين الكنائس أثناء أداء الصلوات، وكثفت قوات الأمن تعزيزاتها أمام الكنائس، والمنشآت القبطية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وقال اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية لـ "اليوم السابع" إن المديرية قامت بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين الكنائس بالمحافظة، وسيقوم خبراء المفرقعات بفحص دورى حول الكنائس، وتمشيط جميع المناطق المحيطة بدور العبادة.

وأضاف "حمزة" يتم أيضا التشديد على مداخل ومخارج محافظة الدقهلية، وإيقاف المشتبه فيهم، ويوجد غرفة عمليات تتابع الوضع الأمنى باستمرار وتتلقى البلاغات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365