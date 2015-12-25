"الدقهلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات الأقباط

رفعت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قوات حماية المواطنين التابعة للقوات المسلحة، درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ على مستوى جميع الأقسام والمراكز والمؤسسات الحكومية، لتأمين احتفالات الأقباط وتأمين الكنائس أثناء أداء الصلوات، وكثفت قوات الأمن تعزيزاتها أمام الكنائس، والمنشآت القبطية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وقال اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية لـ "اليوم السابع" إن المديرية قامت بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين الكنائس بالمحافظة، وسيقوم خبراء المفرقعات بفحص دورى حول الكنائس، وتمشيط جميع المناطق المحيطة بدور العبادة.

وأضاف "حمزة" يتم أيضا التشديد على مداخل ومخارج محافظة الدقهلية، وإيقاف المشتبه فيهم، ويوجد غرفة عمليات تتابع الوضع الأمنى باستمرار وتتلقى البلاغات.

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