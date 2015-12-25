محافظ الشرقية لـ«ONA»: «بدر» أبلغني بانتهاء فترة عملي.. وسأتفرغ للحياة الجامعية

كتب: محمد سامي

قال محافظ الشرقية،الدكتور رضا عبد السلام، إن وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، أبلغه بانتهاء فترة عمله كمحافظًا للشرقية، بعد 12 شهرًا في منصبه.

وأضاف المحافظ، في تصريحات لوكالة ONA، أنه سعيد بالفترة التي قضاها كمحافظًا للشرقية، متمنيا التوفيق لمن سيحل محله خلال الفترة المقبلة.

وتابع الدكتور رضا عبد السلام، أنه سيتفرغ لعمله الجامعي ولقضاء وقت أكبر مع أسرتهk وكانت مصادر مطلعة، داخل مجلس الوزراء، قالت إن حركة المحافظين الجديدة المرتقبة، ستكون غدًا، وستشمل 13 محافظا، مؤكدة أن الحركة ستشمل ترقية بعض نواب المحافظين لمنصب المحافظ من بينهم نائب محافظ الجيزة.

وأضاف المصادر لوكالة ONA، أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية غدًا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.