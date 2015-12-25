مقتل قائد «جيش الإسلام» زهران علوش بغارة جوية على ريف دمشق

أكد مصدر أمني سوري لمراسلنا مقتل زهران علوش قائد ما يعرف بـ “جيش الإسلام”وعدد من قياداته في غارة جوية على ريف دمشق.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت من جانبها عن مصدر أن الغارة الجوية ضربت مقرا سريا لـ “جيش الإسلام”، الذي يعد من أقوى الجماعات المسلحة في المنطقة ولديه آلاف المقاتلين، زاعمة أنه تم استهداف علوش من قبل طائرات روسية.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية بعد أي رد على تلك المزاعم.

و”جيش الإسلام” هو تنظيم يعد من أكبر التنظيمات المسلحة، يقوده زهران علوش، الذي كان في السابق ينتمي للجيش السوري الحر، ويعد هذا التنظيم المجموعة الأكثر حضورا في ضواحي دمشق خاصة في الغوطة، ويقدر عدد مقاتليه بنحو عشرة آلاف مقاتل.