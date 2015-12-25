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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يدعو للتبادل السياحى بين مصر ولبنان

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يدعو للتبادل السياحى بين مصر ولبنان بالصور.. محافظ جنوب سيناء يدعو للتبادل السياحى بين مصر ولبنان
فى إطار تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وفدًا لبنانيًا من كبار المثقفين، وأساتذة الجامعات أعضاء الملتقى القومى العربى اللبنانى، وذلك بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ.
>اليوم السابع -12 -2015

وأبدى المحافظ رغبته فى زيارة الجمهورية اللبنانية من أجل عقد لقاءات مع المسئولين عن السياحة هناك وتفعيل سبل زيادة التبادل السياحى واستغلال العلاقة الوثيقة بين البلدين مضيفًا أنه سيصطحب معه العديد من رجال الأعمال فضلا عن اقتراح توقيع اتفاقية تآخى بين شرم الشيخ وإحدى المدن اللبنانية وكذلك إنشاء خط طيران مباشر ما بين بيروت وشرم الشيخ.
>اليوم السابع -12 -2015

كما قدم المحافظ شرحا وافيا لمقومات جنوب سيناء فى مجال السياحة ذات الأنواع المختلفة مثل سياحة السفارى والغطس والسياحة الأثرية والعلاجية والدينية التى تشتهر بها مدينة كاترين ذات الطابع الروحى ووجود أماكن مقدسة ليس لها مثيل على سطح الأرض مثل جبل التجلى والوادى المقدس وشجرة العليقة ودير سانت كاترين، وأعلن أن هناك تعاونا وحبا وتقديرا ما بين ولبنان، لابد أن تستثمر فى المجال السياحى كما هو موجود بالفعل على المستوى الشعبى والفنى.
>اليوم السابع -12 -2015

شارك فى اللقاء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لجنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وعمرو إسماعيل من كبار المستثمرين.

اليوم السابع -12 -2015
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