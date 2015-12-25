بالصور.. محافظ جنوب سيناء يدعو للتبادل السياحى بين مصر ولبنان

فى إطار تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة، استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وفدًا لبنانيًا من كبار المثقفين، وأساتذة الجامعات أعضاء الملتقى القومى العربى اللبنانى، وذلك بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ.

وأبدى المحافظ رغبته فى زيارة الجمهورية اللبنانية من أجل عقد لقاءات مع المسئولين عن السياحة هناك وتفعيل سبل زيادة التبادل السياحى واستغلال العلاقة الوثيقة بين البلدين مضيفًا أنه سيصطحب معه العديد من رجال الأعمال فضلا عن اقتراح توقيع اتفاقية تآخى بين شرم الشيخ وإحدى المدن اللبنانية وكذلك إنشاء خط طيران مباشر ما بين بيروت وشرم الشيخ.

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كما قدم المحافظ شرحا وافيا لمقومات جنوب سيناء فى مجال السياحة ذات الأنواع المختلفة مثل سياحة السفارى والغطس والسياحة الأثرية والعلاجية والدينية التى تشتهر بها مدينة كاترين ذات الطابع الروحى ووجود أماكن مقدسة ليس لها مثيل على سطح الأرض مثل جبل التجلى والوادى المقدس وشجرة العليقة ودير سانت كاترين، وأعلن أن هناك تعاونا وحبا وتقديرا ما بين مصر ولبنان، لابد أن تستثمر فى المجال السياحى كما هو موجود بالفعل على المستوى الشعبى والفنى.

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شارك فى اللقاء عبدالفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لجنوب سيناء، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وعمرو إسماعيل من كبار المستثمرين.



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