أهالى الشرقية يشيعون جنازة شهيد الواحب بالسويس

شيع أهالى قرية هرية رزنة، التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، عقب صلاة المغرب، جنازة شهيد الشرطة "السيد حلاوة" الذى استشهد خلال تأدية عمله بطريق السويس.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصرى واستقبله المشيعون بهتافات "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله" وغيرها من الهتافات، وذلك فى حضور القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والآلاف من أهالى القرية.

وكان أمين الشرطة السيد حلاوة استشهد بطلق نارى خلال تأدية واجبه الوطنى، أثناء إحدى المأموريات الأمنية ضمن قوة أحد الأكمنة بطريق "السويس - الإسماعيلية".