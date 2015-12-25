وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقر بتدني المستوى الصحي بجميع المستشفيات‎

أقر الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة باسيوط بتدني المستوى الصحي بمستشفيات أسيوط.

وأضاف أنور فى تصريحات : “لكن هذا ليس من وقت قدومي لأسيوط ولكن من قبل ذلك ولو قارنا الـ 6 أشهر الماضية منذ تولي منصبي بالفترة التي سبقتها، نجد ان القطاع الصحي تحسن في الـ6 أشهر الاخيرة، وهذا يرجع إلى وجود مشاكل وعدم رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة إليهم.

جاء ذلك خلال تعقيبه بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها نقابة أطباء اسيوط اليوم الجمعة بنادي الاطباء لمناقشة استبعاد وكيل الوزارة مديري المستشفيات والمطالبة باقالة وكيل وزارة الصحة .