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بيع شقة في هونج كونج بمبلغ قياسي.. 594.7 مليون دولار

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بيع شقة في هونج كونج بمبلغ قياسي.. 594.7 مليون دولار بيع شقة في هونج كونج بمبلغ قياسي.. 594.7 مليون دولار

أرشيفية

بيعت شقة في هونج كونج بمبلغ قياسي هو 594.7 مليون دولار محلي (70.1 مليون يورو)، ليكون هذا المنزل هو الأغلى في المستعمرة البريطانية السابقة وربما في عموم قارة آسيا، بحسب ما نقلت وسائل الاعلام اليوم الجمعة.

ودفع المشتري الذي لم يكشف عن هويته 1.2 مليون دولار هونج كونج، عن كل متر مربع من هذا البيت البالغة مساحته 532 مترًا مربعًا، والواقع في حي ميد ليفيلز في جزيرة هونج كونج.

وتقع هذه الشقة في الطابق السادس والأربعين من مبنى مطل على مرسى فيكتوريا، وفيها شرفة مساحتها 163 مترًا مربعًا.

وتأتي هذه العملية فيما يرى المحللون الاقتصاديون، أن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى تراجع سوق العقارات في هونج كونج إحدى المدن الأغلى في العالم والتي يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي.

ورأى محللون أن عملية البيع هذه لا تعبر بالضرورة عن الاتجاه الذي يسير فيه السوق.

ويعاني عدد كبير من سكان هونج كونج البالغ عددهم 7 ملايين نسمة من عدم القدرة على شراء منزل، إذ إن أسعارها باهظة حتى على أبناء الطبقة الوسطى.

 

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أونا

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