شركة روسية تنفذ مشروعًا للطاقة النووية في إيران بقيمة 4.8 مليار دولار

تنفذ شركة “تيخنوبروم إكسبورت”، الروسية عمليات بناء محطتين للطاقة في إيران، وتوريد معدات لهما بقيمة 8ر4 مليار دولار.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك، أن شركة “روستيك” الروسية أعلنت اليوم الجمعة، أن شركة “تيخنوبروم إكسبورت” التابعة لها، ستقوم بتنفيذ عمليات بناء محطتين للطاقة في إيران، وتوريد المعدات لهما بقيمة 8ر4 مليار دولار.

وجاء في بيان الشركة أنه يجري حاليا تفعيل التعاون في مجال الطاقة والصناعة، حيث تتمتع الشركات التابعة لـ “روستيك” بمواقع قوية تقليديا.

وأضافت الشركة الروسية “على وجه التحديد، فإن شركة “أو دي كا” القابضة مستعدة لتوريد محطات توليد الطاقة الغازية العنفية وأجهزة لضخ الغاز بطاقة ما بين 5ر2 و25 ميجاوات إلى الشركات الإيرانية”.

وكانت شركة “تيخنوبروم إكسبورت” قد وقعت عقدا مع الجانب الإيراني – في نوفمبر الماضي – لبناء محطة كهروحرارية تضم 4 وحدات للتوليد، بطاقة 350 ميجاوات بالقرب من مدينة بندر عباس. كما تنوي الشركة بناء محطة كهرحرارية أخرى تضم وحدتين للتوليد، بطاقة 350 ميجاواط، وتحديث 4 محطات أخرى للطاقة.

أ ش أ