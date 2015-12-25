أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شركة روسية تنفذ مشروعًا للطاقة النووية في إيران بقيمة 4.8 مليار دولار

Google+ Print
شركة روسية تنفذ مشروعًا للطاقة النووية في إيران بقيمة 4.8 مليار دولار شركة روسية تنفذ مشروعًا للطاقة النووية في إيران بقيمة 4.8 مليار دولار

محطة نووية – أرشيف

تنفذ شركة “تيخنوبروم إكسبورت”، الروسية عمليات بناء محطتين للطاقة في إيران، وتوريد معدات لهما بقيمة 8ر4 مليار دولار.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك، أن شركة “روستيك” الروسية أعلنت اليوم الجمعة، أن شركة “تيخنوبروم إكسبورت” التابعة لها، ستقوم بتنفيذ عمليات بناء محطتين للطاقة في إيران، وتوريد المعدات لهما بقيمة 8ر4 مليار دولار.

وجاء في بيان الشركة أنه يجري حاليا تفعيل التعاون في مجال الطاقة والصناعة، حيث تتمتع الشركات التابعة لـ “روستيك” بمواقع قوية تقليديا.

وأضافت الشركة الروسية “على وجه التحديد، فإن شركة “أو دي كا” القابضة مستعدة لتوريد محطات توليد الطاقة الغازية العنفية وأجهزة لضخ الغاز بطاقة ما بين 5ر2 و25 ميجاوات إلى الشركات الإيرانية”.

وكانت شركة “تيخنوبروم إكسبورت” قد وقعت عقدا مع الجانب الإيراني – في نوفمبر الماضي – لبناء محطة كهروحرارية تضم 4 وحدات للتوليد، بطاقة 350 ميجاوات بالقرب من مدينة بندر عباس. كما تنوي الشركة بناء محطة كهرحرارية أخرى تضم وحدتين للتوليد، بطاقة 350 ميجاواط، وتحديث 4 محطات أخرى للطاقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا