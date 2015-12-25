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طلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة يشاركون فى تنظيف شوارع السنبلاوين

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طلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة يشاركون فى تنظيف شوارع السنبلاوين طلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة يشاركون فى تنظيف شوارع السنبلاوين
أقيم اليوم الجمعة، مشروع الخدمة العامة بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بمشاركة طلاب معهد الخدمة الاجتماعية، من أبناء مركز السنبلاوين، لتنظيف وتشجير الشوارع الرئيسة بالمركز.

ويقام مشروع الخدمة العامة بمدينة السنبلاوين، بالتنسيق مع إدارة الشباب والرياضة، ومركز ومدينة السنبلاوين، حيث بدأ أولى فعالياته اليوم، بحضور محمود وصفى مدير إدارة الشباب، ومصطفى المهندس نائب رئيس المركز.

وشارك ما يزيد عن 50 طالبا بمعهد الخدمة الاجتماعية فى تنظيف ودهان البلدورات بشارع الكورنيش، وفى أعمال زراعة بعض المتنزهات بالورود والحشائش، وتنظيف الجدران بالشوارع وإزالة الملصقات وإعادة دهان الجدران.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، زار مركز السنبلاوين، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، وأبدى استياءه من تردى الأوضاع بالمركز، وانتشار القمامة وتعطل العمل بمستشفى المركز، مما دعا محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بتقديم وعد بأن يكون مركز السنبلاوين أحد المراكز الرائدة بالجمهورية، قبيل بداية عام 2016.
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