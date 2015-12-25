ضبط 6 آلاف و278 عبوة أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة فى محافظة الغربية من ضبط 6 آلاف و278 عبوة أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بحوزة مسؤول عن مخزن مواد غذائية بعزبة أبو وافى مركز المحلة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة، والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، من ضبط " أحمد م ن ط" - 38 سنة - مقيم بمنطقة العجيزى أول طنطا- المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية ملك " فرج ع ع" بقرية أبو وافى - مركز المحلة، وبحوزته 1478 عبوة أغذية منتهية الصلاحية و4800 عبوة أغذية غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومده الصلاحية.

وتحرر المحضر رقم 63230 جنح مركز المحلة لسنة 2015 وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة التحقيق.