بالصور..مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس والمسجد الأحمدى

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية اليوم الكنائس بدائرة قسمى أول وثان طنطا ووجه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتركيب كاميرات المراقبة وإقامة الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وتفتيش المارة.>كما تفقد مدير الامن - يرافقه مساعده للأمن اللواء أحمد عبد الوهاب ومساعده للأفراد اللواء يحيى رشدى والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور>- خدمات تأمين المسجد الأحمدى واستمع لشكوى المواطنين ووجه بسرعة العمل علي حلها.

كما تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح منطقة الصاغة بطنطا، ووجه أصحاب المحلات بسرعة إستكمال منظومة الكاميرات وأجهزة الإنذار وتواجد أكثر من شخص داخل المحل أثناء العمل.

>كما وجه مدير الأمن الضابط والأفراد باليقظة والتعامل بحزم مع أى خروج على القانون واتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى ظل هذة الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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