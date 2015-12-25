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إيتو: نيمار سيصبح أفضل لاعب في العالم.. بشرط

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إيتو: نيمار سيصبح أفضل لاعب في العالم.. بشرط إيتو: نيمار سيصبح أفضل لاعب في العالم.. بشرط

يؤمن الكاميروني صامويل إيتو مهاجم برشلونة السابق أن نيمار لاعب البلوجرانا سيكون أفضل لاعب في العالم يوما ما خلفا لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ودخل نيمار القائمة النهائية للترشيحات للفوز بالكرة الذهبية إلى جانب ميسي ورونالدو ومن المقرر أن يتم معرفة الفائز مع مطلع شهر يناير من العام الجديد.

وتحدث إيتو لشبكة "إي إس بي إن" قائلا:"نيمار لديه مستقبل رائع للغاية، عند نهاية حقبة ميسي ورونالدو سيكون هو رقم واحد في العالم".

واستدرك"لكن كل ذلك بشرط أن يتذكر أن الأمر يعتمد عليه كثيرا، هو يمتلك الموهبة لكن عليه أن يتدرب ثم يتدرب ويتدرب".

وأردف"نيمار في سن الـ24 وأنا أكبر منه بـ10 سنوات لكنه يستطيع إعطاء النصحية لمن هم في مثل سني بسبب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها في مسيرته".

وأتم"هو قائد البرازيل الآن وهذا يوضح كل شيء".

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