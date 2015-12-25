تأجيل انتخابات الرئاسة فى أفريقيا الوسطى بسبب تأخر وصول بطاقات الاقتراع

> صرح مرشح فى انتخابات الرئاسة بجمهورية أفريقيا الوسطى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن تأخر وصول بطاقات الاقتراع هو السبب وراء تأجيل انتخابات الرئاسة فى البلاد من 27 إلى 30 ديسمبر الجارى.

وقال المرشح جيورجس دوليجويلى إنه يتعين على سلطة الانتخابات منع ارتكاب أخطاء فى اللجان الانتخابية وضمان حصول المسئولين عن العملية الانتخابية على التدريب المناسب، وأضاف أن "تأخر وصول المواد الانتخابية يشكل خطورة بالفعل" مشيرا إلى أنه "يتعين على سلطة الانتخابات تلافى حدوث المشكلات، بحيث أنه إذا لم تجر الانتخابات بشكل مثالي، فسوف تتجنب تحولها إلى كارثة".

واتفق المرشحون الثلاثون فى الانتخابات مع سلطة الانتخابات على استحالة توزيع بطاقات الاقتراع فى مختلف أنحاء البلاد فى الوقت المناسب، وتتولى حكومة انتقالية برئاسة كاثرين سامبا بانزا الحكم فى جمهورية أفريقيا الوسطى منذ يناير عام 2014 .

>