الأمن يفرق مظاهرة إخوانية قطعت الطريق فى العاشر

فرقت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد قطعهم طريق ميدان الأردنية بوسط المدينة، حيث قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات، ووضعوها بالطريق العام وأطلقوا الألعاب النارية، وأشعلوا الشماريخ، ومنعوا السيارات من المرور، اعتراضا على القبض على عدد من أنصارهم والمطالبة بعودة “المعزول” للحكم مرة أخرى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعه منهم، بتهمة إثارة أعمال العنف والتخريب، وتمكنت من فتح الطريق مرة أخرى، وطاردتهم فى الشوارع الجانبية وجار ملاحقتهم والقبض عليهم.

كما انتشرت قوات الشرطة فى المكان وتمركزت 3 عربات أمن مركزى ومصفحتين شرطة فى أرجاء المكان.

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