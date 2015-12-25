وزير الأوقاف: انتهاكات داعش والجماعات المتطرفة الإسلام منها براء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ما تفعله داعش والجماعات المتطرفة، من أعمال دامية تتمثل فى حرق الجثث والتمثيل بها، وتعذيب المعتقلين ليس من تعاليم الإسلام فى شئ.

وقال الوزير خلال خطبة الجمعة، التى ألقاها فى مسجد مجمع الأشراف الإسلامى بقرية الصورة بكفر صقر، بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ونواب الشرقية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، أن الإسلام احترم آدمية الإنسان وكرمه، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوصى أصحابه بحسن معاملة الأسرى.

وتابع وزير الأوقاف فى خطبته: الرسول فى مستهل دعوته للإسلام تحداه الجميع حتى أقاربه، لكن الله حفظه، وقال: نقول للعالم أجمع وللمتربصين بأمتنا ومنطقتنا، إن المسلمين لن يفرطوا فى دينهم أو أرضهم، ونعدك يا رسول الله وسنظل على عهدنا، عندما قلت "اتخذوا من أهل مصر جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض".. نقول إن أجناد مصر أكدوا وما زالوا يؤكدون لك يا حبيب الله إنهم على العهد ماضون.

واستطرد مختار جمعة: ما تقوم به الجماعات الإرهابية على شاكلة داعش، ليس من الإسلام فى شئ، وإنما الإسلام أوصى بحسن معاملة الخلق حتى الأسرى فى الحرب، لدرجة أن الصحابة كانوا يعطون طعامهم للأسرى لأن ديننا قائم على الإيثار، لافتا إلى أن الأمة الإسلامية لن تفرط فى دينها أو أرضها أو عرضها، وسنظل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأؤكد أن أبناء مصر، سيظلوا أوفياء لدينهم وبلدهم.

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