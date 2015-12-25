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أرقام في الجول - كوفي يعشق أرض الفلاحين

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أرقام في الجول - كوفي يعشق أرض الفلاحين أرقام في الجول - كوفي يعشق أرض الفلاحين

مرة أخرى، تعرضت أراضي الفلاحين للنهب من قبل المدافع البوركيني القوي محمد كوفي الذي أحرز الهدف الأخير في خماسية الزمالك ضد غزل المحلة.

لم تكن مباراة الأربعاء هي الأولى التي يزور فيها كوفي شباك المحلة، فلقد جاس أرضهم من قبل وهو يرتدي القميص الأحمر والأزرق لبتروجيت.

بل أصبح فريق الفلاحين أكثر من استقبلت شباكه أهدافا في الدوري من قبل المدافع الدولي صاحب الـ28 عاما.

14 فريق

تمكن كوفي من هز شباك 14 فريقا في الدوري منذ ظهوره الأول في موسم 2006-2007 مع بتروجيت.

وكان هدفه الأخير هو رقم 26 في مسيرته بالمسابقة المحلية المصرية التي سجل فيها مع الزمالك 3 أهداف حتى الآن والباقي كان بقميص النادي البترولي.

متابعة كوفي لتمريرة معروف يوسف داخل شباك المحلة على ملعب بتروسبورت حملت الهدف الرابع له في شباك الفلاحين.

فسجل في مرماهم من قبل في الدور الأول لموسم 2007-2008 حين تعادل بهدفين لمثلهما مع بتروجيت.

وبعد أربعة مواسم زار شباكهم مرتين في عقر دارهم مع النادي البترولي أيضا وانتهت المباراة بنفس النتيجة 2-2.

والآن أحرز هدفه الرابع في مرماهم ليصبح الفلاحون أكثر المتضررين من لدغاته.

سجل كوفي في الدوري 3 أهداف أمام المصري وهدفين أمام الأهلي والإسماعيلي والزمالك وبترول أسيوط وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمقاولون العرب.

وأحرز هدفا ضد كل من الإنتاج الحربي ومصر المقاصة وإنبي والاتحاد السكندري وحرس الحدود.

شاهد ضربته الرأسية الرائعة في مرمى شريف إكرامي.

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