أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: النني ليس مبدعا.. لكن كل أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في مطاردته

Google+ Print
ميدو: النني ليس مبدعا.. لكن كل أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في مطاردته ميدو: النني ليس مبدعا.. لكن كل أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في مطاردته

"محمد النني قد لا يكون مبدعا لكن أرقامه تشجع أي ناد للتعاقد معه".. هكذا تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي على ارتباط لاعب وسط بازل بأرسنال.

صحف سويسرية تبعتها بريطانية أكدت أن محمد النني لاعب وسط بازل مستهدف من أرسنال في موسم الانتقالات الشتوية.

وقال ميدو: "مجرد ارتباط اسم النني بأرسنال فهو نجاح كبير بالنسبة للنجم المصري".

وأوضح "حتى لو انتهى الأمر بأن خبر ارتباط اسمه بأرسنال مجرد تكهنات، فستكون النتيجة أن معظم أندية الدوري الإنجليزي الآن ستهتم وستسعى للتعاقد معه".

وتابع عن اللاعب صاحب الـ23 عاما "صحيح أن النني ليس مبدعا لكن أرقامه رغم صغر سنه تجعل أي ناد مهتم بالتعاقد معه".

طالع أيضا

تقرير في الجول - مستشفى أرسنال قد تفتح الباب أمام انضمام النني للمدفعجية

مقال رأي .. لا تستغرب لو انتقل النني لأرسنال عزيزي الجهبذ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع