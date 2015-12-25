ميدو: النني ليس مبدعا.. لكن كل أندية الدوري الإنجليزي ستبدأ في مطاردته

"محمد النني قد لا يكون مبدعا لكن أرقامه تشجع أي ناد للتعاقد معه".. هكذا تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي على ارتباط لاعب وسط بازل بأرسنال.

صحف سويسرية تبعتها بريطانية أكدت أن محمد النني لاعب وسط بازل مستهدف من أرسنال في موسم الانتقالات الشتوية.

وقال ميدو: "مجرد ارتباط اسم النني بأرسنال فهو نجاح كبير بالنسبة للنجم المصري".

وأوضح "حتى لو انتهى الأمر بأن خبر ارتباط اسمه بأرسنال مجرد تكهنات، فستكون النتيجة أن معظم أندية الدوري الإنجليزي الآن ستهتم وستسعى للتعاقد معه".

وتابع عن اللاعب صاحب الـ23 عاما "صحيح أن النني ليس مبدعا لكن أرقامه رغم صغر سنه تجعل أي ناد مهتم بالتعاقد معه".

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