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غالي يوضح لـ في الجول.. لماذا الذهاب لزميلك أسهل من التمرير له في السويس وبتروسبورت

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غالي يوضح لـ في الجول.. لماذا الذهاب لزميلك أسهل من التمرير له في السويس وبتروسبورت غالي يوضح لـ في الجول.. لماذا الذهاب لزميلك أسهل من التمرير له في السويس وبتروسبورت

أوضح حسام غالي قائد الأهلي بعض المعلومات التقنية التي تجعل اللعب في أرض بتروسبورت والسويس كذلك أصعب من المعتاد.

الأهلي كان قد تحدث عبر مسؤوليه يتقدمهم مدير الكرة سيد عبد الحفيظ عن سوء ملعب بتروسبورت بالنسبة للفريق، وضرورة استبداله فيما تبقى من موسم باستاد القاهرة أو برج العرب.

وكان FilGoal.com قد تحدث مع غالي عقب توقف الدوري مباشرة منذ شهر عن الملعب. اليوم يجد الفرصة مناسبة لنشر ما قاله قائد الأهلي عن هذا الأمر.

أرض رملية

وسأل FilGoal.com غالي: لماذا يشعر الجميع أن الأهلي إيقاعه أبطأ كثيرا في ملعب السويس؟

وأجاب غالي لـFilGoal.com "هذه مشكلة تقنية موجودة في ملاعب بشكل عام وفي السويس تحديدا".

وأوضح "الملاعب تقام على أرضية من الرمال. المفروض أصلا أن تقام الملاعب على أرضية طينية".

وتابع "لهذا السبب تجد أن الملاعب يتم رشها بالمياة كثيرا جدا قبل اللقاءات أكثر من الطبيعي في أي مكان أخر على أمل لجعل الأرض قابلة للتمرير بسلاسة أكبر ولتفادي مشكلة البطئ تلك".

بتروسبورت

وعن بتروسبورت، تحدت غالي قائلا: "ملعب ضيق يساعد خصوم الأهلي على تطبيق استراتيجية دفاعية أمامنا".

وأردف "الملعب الضيق يجعل الخصوم يتلاصقون أكثر وتكون خطوطهم قريبة من بعضهم. خط الوسط وخط الدفاع يتكدسون عند حدود الـ18 أمام الأهلي بسهولة أكبر".

وأكمل "المشكلة أحيانا في ملعب مثل السويس أنك حين تمرر لزميلك تضطر لأمر من اثنين. إما الاقتراب منه كثيرا حتى تصل تمريرتك أو بدلا من التمرير تسدد له الكرة حرفيا ربع تسديدة!".

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