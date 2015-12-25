«السيستاني» يدعو للإفراج عن القطريين المخطوفين في العراق

قال ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله على السيستاني، اليوم الجمعة، إن السيستاني يدعو إلى الإفراج عن مجموعة من القطريين المخطوفين في جنوب البلاد.

وكانت مجموعة كبيرة من المسلحين المجهولين قد اختطفت 26 قطريا على الأقل، كانوا في رحلة صيد من معسكرهم في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية هذا الشهر، وتمكن ما لا يقل عن تسعة من المخطوفين من الفرار وعبروا الحدود إلى الكويت.

وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني، في خطبة الجمعة التي أذاعها التلفزيون الرسمي من مدينة كربلاء جنوبي بغداد “نطالب بإطلاق سراح المختطفين أيا كانوا”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف “نستنكر عمليات الاختطاف لأهداف سياسية ومن ذلك ما وقع مؤخرا من اختطاف لعدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة.”

ونفى وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري يوم الثلاثاء أي صلة لحكومته بعملية الاختطاف