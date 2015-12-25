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وزير خارجية قطر: خطر الإرهاب يكمن فى استمرار الأنظمة الديكتاتورية

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وزير خارجية قطر: خطر الإرهاب يكمن فى استمرار الأنظمة الديكتاتورية وزير خارجية قطر: خطر الإرهاب يكمن فى استمرار الأنظمة الديكتاتورية
أكد خالد العطية، وزير الخارجية القطرى، أنهم يرون أن خطر الإرهاب الحقيقى الذى يتصدر المشهد الآن، يكمن فى استمرار عنصر الأنظمة الديكتاتورية، مع العلم أنهم يدينون فى نفس الوقت الأفكار والأيدلوجيات المتطرفة الهدامة.

وأضاف وزير الخارجية القطرى، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره الروسى سيرجى لافروف من موسكو، أن حل الأوضاع، ومعاجلة ما يحدث فى سوريا سيلحقه بالتأكيد حل الوضع فى العراق، مؤكدا أن المماطلة فى حل الأزمة السورية يضر الجميع، مشددا على ضرورة الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية فى دمشق.

وقال "العطية": موقف الدوحة لحل الأزمة فى سوريا يتضمن وجوب إنشاء هيئة حكم انتقالى بصلاحيات كاملة.

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