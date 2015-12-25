مؤسسة ميدان الجنوب تشارك فى المنتدى العربى الأفريقى السابع بالأقصر

تشارك مؤسسة ميدان الجنوب فى فعاليات المنتدى العربى الأفريقى المقام بمدينة الأقصر وأسوان فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الحالى.

ومن جانبه قال أشرف الهلالى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميدان الجنوب، إن مشاركة المؤسسة يأتى لكونها عضوا فى الاتحاد العربى للشباب والبيئة المنظم لهذا المنتدى.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد، أن المنتدى يأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة، بالتعاون مع وزارتى الشباب والبيئة، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، المنتدى البيئى الشبابى العربى - الأفريقى السابع تحت شعار «النيل مسار للتعاون، وليس للصراع»، وبعنوان: «دور الشباب فى التنمية المستدامة».

كما يتناول المنتدى قضايا تغيير المناخ، والتنوع البيولوجى والمياه وتمكين الشباب، بمشاركة 300 شاب وفتاة من 30 دولة عربية وإفريقية.

ويعقد الملتقى برعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر الحالى بمدينة الأقصر، برئاسة محافظها الدكتور محمد بدر الدين، على أن تختتم أعمال المنتدى بمحافظة أسوان برئاسة محافظها اللواء مصطفى يسرى.